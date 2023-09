Inter e Nike presentano la terza maglia per la stagione 2023/24: quanta nostalgia!

In occasione della partita contro la Real Sociedad, l’Inter ha sfoggiato la nuova terza maglia per la stagione 2023/24, presentata lunedì scorso durante un evento tenuto a Milano con Nike.

Torna l’arancione, una scelta non casuale e che - spiega il club nerazzurro - vuole celebrare l’anima più lifestyle della squadra e la vicina alle community del territorio per evidenziare il carattere multiculturare ed inclusivo dell’Inter.



La maglia infatti è un mix di nostalgia ed urban. L’arancione è stato utilizzato per la prima volta come colore della seconda divisa nella stagione 1937/1938 ed è stato a lungo sui kit della squadra nerrazzurra, soprattutto durante gli anni Cinquanta e fino alla stagione 1957/1958, per poi tornare negli anni duemila per due stagioni (2000/2001 e 2001/2002).



Come per la prima maglia dell’Inter 2023/24, anche il terzo kit sfrutta l’innovazione sostenibile ed oltre il 75% della linea è realizzato in poliestere riciclato al 100% che riduce fino al 30% le emissioni di anidride carbonica rispetto al poliestere vergine e contribuisce a sottrarre alle discariche ed i corsi d’acqua 1 miliardo di bottiglie di plastica all’anno.



La maglia sarà disponibile presso tutti i punti vendita autorizzati a partire dal 27 Settembre 2023 oltre che sullo Store Online dell’Inter.