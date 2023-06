Inter-Manchester City: quanto valgono le due squadre in finale di Champions?

La finale di Champions League tra Inter e Manchester City non è solo uno scontro da due squadre che giocano un calcio diametralmente diverso, ma anche tra due società che per arrivare alla serata di Istanbul hanno adottato strategie diverse.

Siamo anche di fronte a due squadre con un passato differente: l’Inter ha alle spalle un palmarés internazionale di tutto rispetto, con 3 Champions League, 3 Coppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali ed una Coppa del Mondo per Club. Una bacheca che riflette a pieno la storia della squadra milanese, che ha ottenuto gran parte dei suoi successi sotto la proprietà Moratti, culminata nello storico Triplete del 2010.

Il City dal suo canto si è affacciato allo scenario internazionale solo di recente, dopo l’acquisto dello sceicco di Abu Dhabi che ha portato ad investimenti mastodontici ancora non coincisi con altrettanti successi internazionali. La squadra di Guardiola già nella stagione 2020-21 era arrivata in finale di Champions League, persa contro il Chelsea. Stasera quindi ha la possibilità di riscattarsi e centrare un successo che nella Manchester Azzurra non è mai arrivato.

Se il confronto storico tra le due squadre pende a favore dell’Inter, quello in termini di valore delle rose è sbilanciato verso il City.

Secondo i dati di Transfermarket, la rosa dell’Inter è costata 316,24 milioni di Euro ed è la ventesima per prezzo d’acquisto al mondo. L’importo è meno di un terzo di quello speso da Khaldun al-Mubarak per la sua squadra.

In termini di valore delle rose, gli uomini di Guardiola sono stimati ad 1,05 miliardi di Euro, contro i 545,45 milioni di Euro di quelli di Inzaghi.

Per la stella assoluta della partita, Erling Haaland che è arrivato quest’anno a Manchester centrando già diversi record, viene stimato un valore di mercato di 170 milioni di Euro, superiore anche a Phil Foden che segue a 110 milioni di Euro e supera anche il trequartista belga Kevin De Bruyne.

Il calciatore dell’Inter con il valore assoluto più elevato è ovviamente Lautaro Martinez: la punta centrale 25enne campione del mondo con l’Argentina viene valutata 80 milioni di Euro, meno della metà rispetto ad Haaland. Segue a ruota Nicolò Barella (70 milioni) e Milan Skriniar (60 milioni) che però non sarà della partita.