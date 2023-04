Intel al Fuorisalone 2023: al via la mostra 'Il Design dei Videogame'

L’appuntamento con la Milano Design Week si avvicina e nell’ambito degli eventi del Fuorisalone 2023, kermesse che prenderà vita dal 17 al 23 aprile, Intel ha organizzato un’interessante mostra dedicata al mondo dei videogiochi dal nome iconico de Il Design nei Videogame, Exhibition, Experience & Workshops.

Oltre a uno showcase dedicato al gaming e ai creator, l’iniziativa prevede una corposa lista di workshop, seminari, interviste e possibilità di incontro con i professionisti del settore che popoleranno le sale dello Spazio Filippetti, nel distretto di Porta Romana, location che ospiterà l’intero evento.

Abbiamo avuto la possibilità di visitare la mostra in anteprima e siamo pronti a raccontarvi la nostra esperienza.

Molto più di Lara Croft

Appena entrati nella sala principale il focus della mostra risulta subito chiaro: i riflettori sono infatti puntati su una serie di momenti chiave nella storia del gaming e soprattutto sulle donne che hanno contribuito in maniera decisiva allo sviluppo del settore, rivoluzionando l’industria videoludica.

Sui vari schermi (tutti The Frame rigorosamente forniti da Samsung) è possibile approfondire la conoscenza di professioniste come Carol Shaw, ingegnere e informatica tra le prime figure femminili a sviluppare un videogioco che dopo l’arrivo in Activision nel 1982 ha dato i natali a River Raid, uno dei titoli più conosciuti per Atari 2600. Sheri Graner Grey è invece la sviluppatrice e autrice del libro Gender Inclusive Game Design-Expanding The Market, testo che per la prima volta abbatte il preconcetto sull’utilizzo esclusivamente maschile del medium videoludico.

Ancora, Roberta Williams, autrice degli storici King Quest e Mistery House che nel 2021 è tornata sulla scena con la software house Cygnus Entertainment e Jina Ishiwatari Tsukahara, game designer che ha contribuito a plasmare uno dei giochi più famosi di sempre come Sonic The Hedgehog. Infine Brenda Romero, premiata ai BAFTA, che recentemente ha pubblicato Empire of Sin e Amy Henning che dopo Legacy of Kain: Soul Reaver ha prestato il suo talento come sceneggiatrice della saga Uncharted.

Non solo storia

Parallelamente alla mostra è stato allestito uno showroom nel quale i visitatori potranno provare con mano alcuni tra i migliori laptop da gaming forniti dai tanti partner come Lenovo, HP, MSI, ASUS ROG e Samsung o mettersi alla prova con il campo da tennis in VR dell’italiana AnotheReality e il simulatore fornito da SiComputer e Res-Tech direttamente dal Misano World Circuit. Non è da meno infine l’allestimento delle luci fornito da Twinkly che illuminerà le sale con soluzioni LED pensate per il gaming.

Come abbiamo accennato, durante la settimana si susseguiranno incontri sul tema del design e della progettazione di videogiochi nei quali interverranno professionisti come Dallara, Cristina Nava e le creator Ckibe e Kafkanya. Non mancheranno lezioni sul game design a cura della Digital Bros Academy, il tutto aperto al pubblico e a ingresso libero! Vi ricordiamo ancora una volta che l’evento prenderà il via il 17 aprile, durerà fino al 23 aprile e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 presso lo Spazio Filippetti di Milano.