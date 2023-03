Su Instagram la prima indagine mondiale Cluedo: pronti a diventare social detective?

Hasbro ha fatto le cose in grande per celebrare il popolare gioco Cluedo e per la prima volta in assoluto ha lanciato un’indagine mondiale che è partita da New York ed è approdata anche in Italia. La particolarità? Si svolgerà tutta su Instagram.

Da qualche giorno, infatti, gli investigatori in erba di tutto il mondo che vogliono rispondere alle domande “chi, dove e con quale arma?” possono iniziare a raccogliere prove direttamente dalla pagina Instagram ufficiale italiana di Cluedo. Chiaramente, sarà anche possibile incontrare virtualmente i sospettati, oltre che immergersi nel fantastico mondo dell’iconico gioco e tentare di risolvere il caso.





Non mancheranno le cronache settimanali che faranno il punto sui progressi dell’indagine: sulla pagina Instagram di Ashley Flowers, già conduttrice del podcast numero 1 dedicato al true crime ed autrice di vari best seller del New York Times, saranno proposti aggiornamenti periodici.



L’indagine complessivamente durerà quattro settimane e racconterà una storia di cronaca nera redatta dai personaggi del Cluedo: Dottor Black, Miss Scarlett, il Colonnello Mustard, il Sindaco Green, la Chef White, l’Avvocato Peacock e il Professor Plum. A rendere il tutto più realistico ci pensa l’Unreal Engine ed il motion capture: il consiglio è di seguire quotidianamente la pagina Cluedo per non lasciarvi sfuggire nessuna prova, dichiarazione e gli alibi di sospettati e testimoni.