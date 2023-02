A Milano arriva il Grillo Cheeseburger: è il primo hamburger a base di insetti

Gli insetti si stanno facendo sempre più largo sulle nostre tavole: mentre la farina di grillo viene "sdoganata" tra le preparazioni dolci e salate di tutta Italia, a Milano è comparso il primo hamburger che usa proprio la farina di Grillo come ingrediente-chiave e che punta a farsi capostipite di una nuova moda nel "food" del Bel Paese.

Il panino in questione si chiama Grillo Cheeseburger e, come dice il nome, è composto da un burger con farina di grillo, fagioli cannellini, olio di semi di girasole e pane grattugiato. Accanto al burger a base di grillo, poi, troviamo pomodoro, cavolo viola, scamorza fusa, patate croccanti e salse della casa, il tutto racchiuso in un bun all'alga spirulina, che gli fornisce un iconico (e, forse, un po' inquietante) colore verde.

A proporre il burger è il ristorante Pane & Trita di via Muratori, che vanta comunque un'ampia gamma di hamburger con carni più comuni e varie opzioni vegetariane. Ovviamente, benché la composizione del Grillo Cheeseburger somigli a quella di un burger vegano, con un impasto basato su farina, fagioli cannellini e pane, non si tratta di un piatto "veg", dal momento che al suo interno troviamo una farina basata sul grillo comune, o Acheta Domesticus, che proviene da un allevamento certificato.

Il burger è stato sviluppato in partnership con la Soul-K di Muggiò (in provincia di Monza-Brianza), un'azienda food-tech specializzata in prodotti innovativi, che a sua volta importa la farina di grillo dalla Finlandia, dove gli insetti vengono allevati in filiere controllate in ogni loro parte, specie nella qualità dell'aria, dell'acqua e del terreno.

Punto forte del Grillo Cheeseburger (al netto del gusto, a cui magari riserveremo un altro articolo) è l'apporto proteico e vitaminico: la farina di grillo è ricchissima di proteine e di vitamina B12, ma anche di sodio, fibre, calcio, fosforo e ferro, che la rendono un alimento perfetto per moltissime diete in tutto il mondo, e che ora potrebbero aiutarla a farsi largo anche nel cuore di molti milanesi. Se volete saperne di più