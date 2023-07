Diventare influencer in Italia? Ecco quanto si può guadagnare

Se guadagnare con YouTube è diventato relativamente più complesso, puntare sul ruolo di influencer sembra una scelta ancora piuttosto remunerativa. Ma quanto può guadagnare un influencer veramente?

Solo per l'Italia le stime per l'anno 2023 parlano di un possibile giro da quasi 350 milioni, in crescita del 13% rispetto all'anno precedente, secondo una ricerca DeRev poi rilanciata da ANSA.

In un periodo di forte rimodulazione delle posizioni dominanti nel mercato dei social network, in cui il declino di Facebook con una graduale fuga di creator dalla piattaforma sembra essere l'unica costante e in parallelo l'inarrestabile ascesa di Threads "ai danni" di Twitter mina la posizione dominante di quest'ultima nel settore del cosiddetto microblogging, sono TikTok e Instagram le piattaforme d'elezione per gli influencer, grazie anche e soprattutto ai metodi comunicativi e agli strumenti messi a disposizione dalle app stesse. Su Instagram, in particolare, sono in crescita (+14,4%) i guadagni per i "piccoli" influencer, tra cui anche quelli locali e in genere fino a 300mila follower, mentre si osserva una graduale disaffezione dai pesci grossi, influencer da oltre un milione di seguaci, che registrano una crescita minima e pari al +1,8%.

Diametralmente opposta la situazione su TikTok, dove invece a crescere maggiormente (+10,5%) è la fascia tra i 300mila e il milione di follower, a discapito dei più piccoli. In questo caso, le ragioni sarebbero da ricercare in un sistema che consente una crescita più rapida della propria audience, portando anche le aziende a puntare su chi ha numeri più importanti.

Quanto ai compensi, per una collaborazione si passa dai 50-100 euro che verrebbero offerti agli influencer da 10mila follower agli 80mila delle celebrità. Curiosamente, una delle piattaforme più remunerative resta YouTube. Su Facebook, invece, servono almeno 50-100mila follower per un post da 100-400 euro.

Instagram consente di guadagnare queste cifre già da 5-10mila follower, arrivando fino a 300-850 euro per chi ne ha tra i 10 e i 50mila. Nella forbice tra i 50mila e i 300mila, invece, si parla di compensi tra gli 850 e i 4000 euro.

La piattaforma cinese, invece, consente di ottenere compensi da 50 euro (5mila follower), 650 euro (10-50mila) e 3500-7000 euro (oltre 300mila).

Quanto ai settori più remunerativi, invece, la crescita maggiore si è registrata per Fashion and Beauty, che passa dal 15 al 25%, mentre lo Sport scatta dal 4 al 12%. Scende il settore Health & Fitness, dal 13 al 6,8%, mentre il Gaming si attesta al 12,9% e Travel & Lifestyle viaggia su cifre simili, con il 12,5%.