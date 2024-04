Incredibile negli USA: polizia sequestra 300.000 Dollari di LEGO rubati, il video

Ci sono molti modi per ingrandire la vostra collezione di LEGO: dalle promozioni speciali sul LEGO Store alle offerte nel mondo dell'usato, oggi come oggi potete portarvi a casa un nuovo modellino a prezzi davvero bassi. Ciononostante, a Los Angeles qualcuno è riuscito a rubare la bellezza di 300.000 Dollari in LEGO prima di essere arrestato.

La notizia arriva da KCAL News, che con un video su YouTube ha raccontato la particolare vicenda di un gruppo di furfanti operativi tra la città di Los Angeles e la contea di Orange, che nel tempo sono riusciti a rubare LEGO per un valore totale di 300.000 Dollari e passa dai LEGO Store e dai negozi di giocattoli della zona. I membri del "gruppo del mattoncino" sono stati identificati con i nomi di Jeremy Johson (44 anni), Marta Hardt (39 anni), Huntington Beach (47), Chung-Pei Yu (47) e Shen Li (35).

Nelle scorse ore, tutti e cinque i ladri sono stati arrestati dalla polizia di Los Angeles, che afferma che il gruppo aveva creato un vero e proprio "mercato nero" dei LEGO, che venivano prima trafugati dai negozi di giocattoli della California e che poi erano rivenduti su piattaforme online in tutti gli Stati Uniti. "I sospettati rubavano LEGO dai negozi di catene come Target, Home Depot e Lowe's, per poi rivenderli ad altre figure specializzate nell'acquisto e nella rivendita di prodotti rubati al pubblico, spesso attraverso dei negozi che sembrano in regola o tramite piattaforme online", ha spiegato la polizia di Los Angeles.

Come potete vedere dal video in cima a questa notizia, il malloppo del "gruppo del mattoncino" era enorme: tra i set che possiamo notare ammassati sulle pensole del covo del quintetto abbiamo prodotti a tema Star Wars, Batman, LEGO City e via dicendo, tra cui un gigantesco LEGO di Gran Burrone del Signore degli Anelli e diverse repliche LEGO del NES di Nintendo - insieme ad almeno una ventina di Millennium Falcon di mattoncini danesi.

