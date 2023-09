L'incredibile storia di Jude Bellingham, primo al Golden Boy... grazie a Taylor Swift!

Gli Swiftie, ovvero la fanbase di Taylor Swift, sono probabilmente affiatati come pochi gruppi di fan al mondo, e non perdono occasione per dimostrarlo sia nei confronti della loro beniamina che verso tutti coloro che osano attaccarla. A farne le spese questa volta è stato Alejandro Balde, il calciatore del Barcellona.

In mezzo c’è il Premio Golden Boy di Tuttosport, che il quotidiano assegna al miglior giovane tenendo conto delle votazioni dei lettori.

Ma cosa c’entra Jude Bellingham e Taylor Swift in tutto ciò? Prima di metà maggio, in cima alla classifica c’era proprio il calciatore del Barcellona, fin quando non ha affermato in un’intervista di non essere un fan della cantautrice americana. Apriti cielo: gli Swiftie si sono organizzati su forum, gruppi Facebook e Reddit ed hanno iniziato a votare in massa Jude Bellingham del Real Madrid (ex Borussia Dortmund), facendolo balzare in vetta alla classifica.

Una ricostruzione di Tribuna afferma che Bellingham in poche ore grazie ai fan di TayTay è passato da una percentuale di preferenze del 33% all’89%.

Insomma, Taylor Swift non solo è diventata The Music Industry, ma ha anche avuto un impatto sull’industria cinematografica con l’annuncio del film del’Eras Tour e su quella calcistica, come dimostrato dal Golden Boy 2023.