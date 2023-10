L'incredibile spettacolo degli U2 alla MSG Sphere Arena di Las Vegas

Solo qualche giorno fa gli U2 avevano suonato in strada a Las Vegas, per preannunciare il lancio del nuovo singolo “Atomic City”, disponibile da qualche giorno sulle piattaforme di streaming, e pubblicizzare la residency che la band terrà all’MSG Sphere Arena della città del Nevada.

Una residence che ha preso il via lo scorso 29 Settembre 2023 e che ha già meravigliato tutti per l’incredibile spettacolo di luci offerto dalla nuova arena.

Sui social infatti sono state tantissime le immagini ed i video pubblicati dopo il primo dei 25 concerti dell’U2:UV Achtung baby Live at Sphere, che si concluderà il 16 Dicembre 2023. L’arena, come si può vedere dal filmato che trovate in calce, ha letteralmente la forma di una sfera e rappresenta la più grande costruzione sferica al mondo grazie ai suoi 112 metri di altezza e 157 metri di altezza. A farla da padrone è un maxi schermo a LED, il più grande al mondo, da 15mila metri quadrati che può proiettare video da 260 milioni di pixel, in 16K. Lo spettacolo è ultra immersivo e gli spettatori is trovano letteralmente in mezzo a scenografie che li fanno sentire al centro dello spettacolo.

Durante il concerto, la band irlandese ha proposto un mix dei suoi più grandi successi: da The Fly ad Until the End of the world, passando per All I Want is You, Angel of Harlem, Acrobat, Elevation, Where the Streets Have No Name, With or Without You, Beautiful Day ed ovviamente la nuova Atomic City.

Photo credits: U2 official page