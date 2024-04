L'incredibile flop del tour di Jennifer Lopez: date annullate e nome cambiato

Il ritorno sulle scene di Jennifer Lopez dopo cinque anni è stato un incredibile flop ed ha deluso le aspettative. La cantante infatti si è ritrovata di fronte a vendite dei biglietti per il suo tour ben al di sotto delle aspettative, ed è stata costretta a prendere decisioni drastiche.

Come riportato da Variety, negli Stati Uniti Jennifer Lopez ha cancellato sette date a causa delle poche vendite di biglietti, ma a ciò si è aggiunta anche la decisione di rinominare il tour che è passato da “This Is Me… Now” a “This Is Me.. Live | The Greatest Hits Tour”. A ciò si aggiungono anche alcune recensioni non positive per il disco “This Is Me..Now”, il nono della sua storia, che evidentemente non è piaciuto nemmeno alla critiche.

La scelta di cambiare nome al tour rientra in una strategia che mira ad attrarre un pubblico maggiore, puntando non solo sulle tracce dell’ultimo lavoro ma anche sui più grandi successi cella cantante statunitense.

Secondo alcuni dati emersi in rete, il follow up di “This Is Me.. Then” avrebbe venduto solo 14mila copie nella prima settimana. Numeri davvero molto bassi per una popstar del suo calibro, che si è ritrovata in questo 2024 affollatissimo caratterizzato dal nuovo Cowboy Carter di Beyoncé, ma anche da “The Tortured Poets Department” di Taylor Swift, “Radical Optimism” di Dua Lipa ed i nuovi lavori di Lady Gaga e Katy Perry che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi.

