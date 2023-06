Incredibile al concerto di Pink: fan lancia le ceneri della madre morta sul palco

È diventato rapidamente virale il video shock di quanto accaduto ad un concerto di Pink lo scorso 25 Giugno 2023. La cantante infatti stava tenendo un concerto a Londra quando un fan presente tra le prime file le ha lanciato addosso una busta contenente le ceneri della madre morta.

Billboard riferisce che Pink stava cantando “Just Like a Pill” quando si è ritrovata sul palco la busta trasparente contenenti le ceneri della madre di una persona che era presente al concerto. La cantante è apparsa immediatamente scioccata, ed ha chiesto alla persona se davvero quelle fossero le ceneri della madre. Ricevendo risposta affermativa, Pink è apparsa piuttosto scioccata ed è rimasta a bocca aperta prima di dire “non so come mi sento a riguardo”.

Il giornale riferisce che a quanto pare si trattava davvero di ceneri umane, di una persona cremata. Quando si è resa conto della situazione, Pink con delicatezza ha preso la busta e l’ha posata ai margini del palco ad una delle casse spia.

Nei minuti successivi Pink si è esibita normalmente e non è più tornata sulla questione, probabilmente anche alla luce dell’argomento spinoso.

