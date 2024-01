L'incredibile allenamento della Montagna di GoT: solleva un sasso da 160Kg!

Thor Bjornsson, meglio noto per il ruolo della Montagna nella serie tv del Trono di Spade, continua a condividere sui propri canali social e su Instagram i propri allenamenti. Il workout pubblicato nelle scorse ore su Instagram però ha davvero dell’incredibile e mostra tutta la sua forza.

Nel filmato, che trovate come sempre in calce, Thor parte dagli stacchi da terra ed esegue tre ripetizioni con 330 chilogrammi. Successivamente, però, si cimenta in un’alzata per le spalle, ma non con i classici manubri o bilanciere, ma con un sasso da 160 chilogrammi. L’ultimo esercizio consiste invece in un’alzata posteriore con il bilanciere con isometria di 20 secondi, per due ripetizioni. Come raccontato dagli utenti direttamente nei commenti, quest’ultimo esercizio viene solitamente eseguito ai contest organizzati da Arnold che si soffermano sulla forza muscolare.

Qualche mese fa, la Montagna di Game Of Thrones ha pubblicato un video in cui faceva stacchi con 280 Chilogrammi. Il peso però evidentemente è salito, sebbene sia lontano dal record fissato dallo stesso Thor, che si è fermato a 501Kg.