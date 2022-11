Imagine Dragons, tappa a sorpresa anche in Italia per il tour del 2023!

Gli Imagine Dragons torneranno in Italia anche nel 2023. La notizia è arrivata quasi a sorpresa, ma la band ha annunciato che ci sarà anche Roma nella lunga lista delle tappe del suo prossimo tour mondiale.

Dopo aver fatto il pieno a Milano nel corso degli I-Days del 2022, Dan Reynolds e soci infiammeranno il Circo Massimo nell'unica tappa italiana il 5 agosto del 2023, in quella che si prospetta come un'estate caldissima per la musica. L'8 agosto, invece, sarà il turno di Pola, in Croazia. Il Mercury World Tour della band pop rock americana chiuderà la sua parte europea in Francia. Due le tappe nel Paese transalpino, passando per Romania, Lituania e Grecia. Già in larga parte coperte le tappe nordamericane, il gruppo passerà anche per l'America del Sud e il Golfo Persico, tra Bahrain ed Emirati Arabi. Due anche gli appuntamenti sudafricani, con Johannesburg e Città del Capo.

Al centro della scena, naturalmente, ci saranno le hit di Mercury - Acts 1 & 2, album di forte introspezione il cui primo atto è stato sicuramente quello di più forte impatto per critica e pubblico.

Per la tappa di Roma, i biglietti saranno in prevendita dalle 10 del 30 novembre alle 10 del 1 dicembre 2022 su TicketOne, ma solo per gli iscritti a MyLiveNation.

Tutti gli altri fan dovranno aspettare la chiusura di questa finestra temporale per provare ad accaparrarsi uno dei preziosissimi biglietti di questa data che si preannuncia storica.