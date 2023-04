Ikea sta sperimentando con l'IA: i suoi design potrebbero finire nei prossimi cataloghi!

L'IA fa passi da gigante, come dimostra il fatto che ChatGPT abbia creato un suo linguaggio per aggirare i limiti imposti dagli sviluppatori di OpenAI. Tutti, ormai, vogliono testare con mano l'Intelligenza Artificiale e, magari, usarla per fare qualche soldo: ora, anche Ikea ha iniziato a sperimentare con l'IA generativa per i suoi design.

Per chi non lo sapesse, Ikea fa ricerca sulle nuove tecnologie da sempre, anche se lo fa "in segreto", usando lo studio di design SPACE10, che proprio il colosso dell'arredamento svedese finanzia ormai da anni: nel tempo, i fondi di Ikea sono stati investiti nello sviluppo di design e strumenti pensati per far incontrare l'arredamento con la Realtà Aumentata, il Web 3.0 e, ora, anche l'IA generativa.



L'ultimo progetto di SPACE10 è quello di lasciare che sia l'IA a disegnare i mobili e i complementi d'arredo, rimuovendo il "fattore umano" e dando in pasto ad un'intelligenza artificiale generativa come Midjourney i vecchi cataloghi Ikea, che sono dunque stati usati come veri e propri dataset per la produzione di sedie, librerie, letti e divani futuristici e dal design decisamente coraggioso.



Incredibilmente, l'IA è riuscita a cogliere i tratti del design di Ikea e i suoi cambiamenti di anno in anno e di decade in decade: per esempio, le sedie realizzate sulla base dei cataloghi degli anni Settanta sono molto più colorate di quelle basate sui cataloghi degli anni Ottanta, ben più minimali. Molti design, sfortunatamente, saranno cestinati immediatamente, perché pare che l'IA non abbia ancora imparato a rispettare le leggi della fisica, disegnando arredi "impossibili" tenendo conto di gravità e peso dei materiali.



Le proposte che si salveranno da questa prima cernita, però, potrebbero essere convertite in prodotti commerciabili, o quantomeno servire da ispirazione ai designer di Ikea per il loro prossimo catalogo. SPACE10, comunque, ha documentato il processo creativo e l'uso dell'IA in un video, che potete vedere in cima a questa notizia o su YouTube.