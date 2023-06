iDays Milano 2023, stasera 23 Giugno tocca a Rosalía: la scaletta del concerto

Dopo la prima giornata di iDays in compagnia di Florence + The Machine, stasera sul palco del festival musicale di Milano salirà Rosalía, la cantautrice e popstar spagnola che ha già all’attivo un Grammy Award ed 11 Latin Grammy che le hanno fatto conquistare lo status di popstar globale.

Ad aprire la giornata ci sarà Clara, seguita da Yendry e Tinashe mentre il concerto di Rosalía, che di recente si è esibita anche al Primavera Sound 2023 dove hanno partecipato anche i Maneskin, è previsto in serata.

La scaletta del concerto dovrebbe essere la seguente: lo show dovrebbe durare poco più di un’ora:

SAOKO

BIZCOCHITO

LA FAMA

CAP.IV DISPUTA: De aquí no sales / BULERÍAS

LA NOCHE DE ANOCHE

Linda

DIABLO

DESPECHÁ

LLYLM

HENTAI

CANDY (REMIX)

MOTOMAMI

LA COMBI VERSACE

Con altura

BESO

VAMPIROS

Héroe

CAP.I AUGURIO: Malamente

CHICKEN TERIYAKI

CUUUUuuuuuute

I biglietti sono in vendita su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e Dice ad un prezzo di 50 Euro: per tutte le informazioni vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito degli iDays, dove è possibile ottenere anche i dettagli su come raggiungere l’Ippodromo di San Siro dove si terrà l’evento.

Gli iDays continueranno anche nei prossimi giorni: domani sera è atteso Paolo Nutini, mentre il 30 sarà la volta dell'attesissimo concerto di Travis Scott. Il 1 Luglio gli headliner saranno i Black Keys e Liam Gallagher, il 2 Luglio invece sarà la volta dei Red Hot Chili Peppers ed il 15 Luglio degli Arctic Monkeys.