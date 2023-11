iDays 2024, annunciato il primo nome: i Green Day in concerto il 16 Giugno 2024!

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo singolo dei Green Day, che anticipa il nuovo album in arrivo a Gennaio 2024, gli organizzatori degli i-Days 2024 hanno annunciato che la band americana salirà sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura il prossimo 16 Giugno.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool si esibiranno, dopo i Nothing But Thieves, il prossimo 16 Giugno 2024 all’Ippodromo SNAI La Maura in una delle giornate degli iDays 2024, che si terranno anche 26, 29, 30 Giugno e 5, 6 e 7 Luglio 2024. Nel comunicato gli organizzatori sottolineano che la band celebrerà i loro due album di maggior successo: Dookie ed American Idiot, ma con ogni probabilità saranno eseguiti anche brani dal prossimo lavoro.

Per quanto riguarda i biglietti, saranno disponibili in prevendita su MyLiveNation dalle ore 10 di Giovedì 9 Novembre e tramite vendita generale dalle ore 10:30 di venerdì 10 Novembre 2024 su iDays.it.

Altri nomi per la stessa giornata saranno annunciati presumibilmente nel corso delle prossime settimane, ma l’attenzione ora è tutta verso i prossimi headliner.