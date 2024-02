L'iconico stile Fiorucci arriva sulla serie Galaxy S24 con le nuove card esclusive

Samsung ha annunciato una nuova collaborazione con il brand Fiorucci per il lancio di una collezione di card per personalizzare i nuovi smartphone della serie Galaxy S24.

Come si può vedere dalla gallery presente in calce, il protagonista delle card è il lollipop rosso targato Fiorucci, lucido e colorato che rappresenta un simbolo dell’eredità dirompenta e ludica del brand e del manifesto “Sugar Coating”.

Ogni card della collezione Fiorucci x Samsung è disponibile per Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra e dotata della tecnologia NFC: basta inserirla all’interno della cover Flipsuit per sincronizzare la schermata di blocco dello smartphone con il design della card tramite una GIF dinamica e colorata.

“Siamo entusiasti di far parte del nuovo capitolo dell’iconica storia di Fiorucci con una collaborazione che vuole far rivivere quell’approccio creativo inconfondibile anche nei nostri nuovi smartphone della serie Galaxy S24”, ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head Marketing and Retail della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia. “Passione per la sperimentazione, design contemporaneo e libera espressione di sé rappresentano per noi elementi fondamentali per ispirare le nuove generazioni”.

Le card saranno disponibili a breve sullo shop di Samsung al prezzo di 21,90 Euro, mentre la custodia FlipSuit ha un costo di 49,90 Euro.