L'iconico Concorde sta per diventare un LEGO: pronti al decollo?

I prossimi mesi saranno densi di novità targate LEGO: dopo aver scoperto che Animal Crossing potrebbe ricevere cinque set di mattoncini danesi, un'altra icona, questa volta della cultura popolare e dei viaggi aerei, si prepara a ricevere una versione LEGO. Stiamo parlando del Concorde, il primo aereo commerciale supersonico della storia.

Il set Icons del Concorde è stato annunciato da LEGO oggi, giovedì 10 agosto, ma non è ancora stato rilasciato sul LEGO Store. La compagnia, però, ha condiviso su X un breve video teaser con le descrizioni "preparati al decollo" e "sei pronto a diventare supersonico?": nella clip vediamo un velivolo stilizzato dalla forma del Concorde mentre si muove nel cielo, lasciando dietro di sé una scia bianca. Il set dovrebbe essere rilasciato il 4 settembre per i membri LEGO Loyalty e il 7 settembre per tutti gli altri clienti.



I set LEGO Icons sono i più grandi e "difficili" da costruire dell'azienda danese dei mattoncini: pensati esclusivamente per un pubblico adulto e per diventare dei veri e propri arredi e soprammobili di design, questi modellini rappresentano degli oggetti, dei monumenti e dei luoghi di enorme richiamo popolare. Due esempi su tutti sono il cabinato LEGO di Pac-Man, arrivato nei negozi a giugno, e la replica della Torre Eiffel da 10.001 pezzi alta un metro e mezzo.



In effetti, il Concorde LEGO sarà composto da 2.083 di pezzi e avrà un prezzo di ben 199,99 Euro. Si tratterà dunque di un prodotto enorme, che però non raggiungerà le dimensioni del Titanic LEGO Icons lanciato nel 2021 dalla casa danese dei mattoncini, che comprendeva 9.000 pezzi e costava 679 Euro. Il Concorde LEGO sarà una replica perfetta in scala, con lunghezza pari a 105 centimetri, altezza di 15 centimetri (che aumentano utilizzando l'apposito piedistallo) e apertura alare di 43 centimetri.



In più, il modellino LEGO mantiene le stesse funzioni del vero Concorde, in particolare la capacità di alzare e abbassare il muso dell'aereo durante le operazioni di decollo e atterraggio, con un meccanismo collegato a quello delle ruote a carrello.



Per chi non lo sapesse, il Concorde è uno degli aerei più famosi di sempre: la sua storia risale alla guerra fredda, durante la quale diverse aviazioni hanno sperimentato gli aerei supersonici per fini militari. Queste tecnologie sono poi filtrate anche nel mondo dei voli commerciali e, nel 1976, la britannica BAC e la francese Aerospatiale hanno inaugurato il primo volo supersonico della storia, effettuato proprio da un Concorde.



Ovviamente, il Concorde era un aereo super-lusso, che prometteva di rivoluzionare i viaggi tra un continente e l'altro: la tratta Londra-New York, che ancora oggi richiede più di sei ore di volo, poteva essere effettuata in sole tre ore e mezzo. La parabola del Concorde, tuttavia, finì in tragedia nel 2000, quando un velivolo F-BTSC ebbe un grave incidente a Gonesse, in Francia, che causò la morte di tutti i suoi 100 passeggeri. Da allora, l'aereo è stato piano piano ritirato dal mercato: il suo ultimo volo, infatti, risale al 2003.