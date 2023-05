Questi ibridi tra poltrone e sneakers sono la cosa più strana che vedrete oggi

Dopo aver visto le sedie da gaming targate Porsche, è ora un altro designer a farci ammirare la sua particolare visione di sedie e poltrone di design del futuro. E, questa volta, si tratta di bizzarri ibridi tra complementi d'arredo e... sneakers!

Le immagini delle stranissime poltrone, che riprendono le linee delle sneakers Nike, sono state postate su Instagram dal designer Marco Rambaldi, anche noto come Mark Von Rama sui social network. Al momento, la "collezione", unicamente digitale e realizzata tramite l'IA e Photoshop, comprende una decina di esemplari: le immagini in questa pagina, per esempio, appartengono tutte alla collezione di Rambladi.



Il designer ha spiegato a Yanko Design che "io sono un sognatore, la realtà è noiosa!": proprio in questa chiave vanno dunque lette le sue opere d'arte digitale. Ciò, però, significa anche che i suoi ibridi tra sneakers, sede e poltrone non sono in vendita: sull'account Instagram dell'artista, infatti, possiamo leggere che "nulla di tutto ciò è reale e nulla di tutto ciò è in vendita". Un disclaimer che l'autore sembra aver dovuto integrare dopo che diversi fan delle scarpe Nike hanno chiesto di poter acquistare le sue poltrone in formato fisico.



La base delle opere di Rambaldi, comunque, non sono solo le sneakers targate Nike, ma anche gli arredi di Herman Miller e Miles van der Rohe, due dei principali architetti e designer della prima metà del XX secolo. Inoltre, questi design rappresentano l'apice della sperimentazione dell'artista con l'IA, che è già stata utilizzata per numerose opere visibili sulla sua pagina Instagram.