Zlatan Ibrahimovic dice addio al calcio: i 10 gol più belli del campione svedese

La stagione del Milan si è conclusa non solo con la qualificazione in Champions League, ma anche con i saluti di Zlatan Ibrahimovic che al termine della partita contro il Verona a San Siro ha dato - a sorpresa - l’addio al calcio spegnendo le voci che lo volevano in procinto di passare al Monza dell’amico Galliani.

Lo svedese ha voluto salutare i presenti allo stadio in un momento molto toccante che l’ha visto emozionarsi ed emozionare i presenti allo stadio, compresi i dirigenti della squadra Paolo Maldini, Ricky Massara, Paolo Scaroni e Giorgio Furlani. A bordocampo, i compagni di squadra hanno indossato la maglia con il numero 11 di Ibra.

In conferenza stampa, l’attaccante ha raccontato che “non avevo detto nulla a nessuno del fatto che mi sarei ritirato” e parlando delle lacrime che sono scese dai suoi occhi durante il saluto a San Siro, in perfetto stile Ibra, ha raccontato che “quando mi sono svegliato pioveva e ho pensato, anche Dio è triste. Sembravo uno zombie, prima di venire a San Siro. Se avessi preso questa decisione tre mesi fa, sarei andato nel panico, ora invece sono pronto anche se triste. Pensavo di trovare la forza negli altri ma ovunque guardassi, tutti piangevano. Sono superman ma ho grande cuore”.

Il nome di Ibra resterà indelebilmente legato al calcio italiano: prima di passare al Barcellona infatti il calciatore ha giocato due anni nella Juventus e tre nell’Inter, con cui ha conquistato tanti trofei. In giro per l’Europa, dopo la prima esperienza al Milan dal 2010 al 2012, ha militato nel Paris Saint-Germain e Manchester United, prima di passare ai LA Galaxy ed appunto al Milan per tre anni, ottenendo lo scudetto lo scorso anno.

Le sue giocate ed i suoi colpi da taekwondo applicati al calcio lo hanno reso uno dei calciatori più amati dai tifosi di tutto il mondo, al di fuori di qualsiasi fede.

