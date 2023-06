L'IA ha creato il divano del futuro: comodo, modulare e facile da trasportare!

Vi ricordate quando vi abbiamo raccontato che Ikea farà disegnare dei mobili all'IA? Ecco, pare che il colosso svedese dell'arredamento non sia da solo in questa impresa. Al contrario, due studi di design, avvalendosi dell'Intelligenza Artificiale, hanno reimmaginato completamente il divano del vostro salotto, rendendolo pieghevole ed ergonomico.

I divani sono comodissimi da utilizzare, perfetti per pisolini, sessioni di gioco prolungate davanti alla TV e binge-watching di file e serie TV. Al contempo, però, sono tra gli arredi più difficili tra spostare e trasportare in giro per casa, specie se in qualche modo bisogna trascinarli su e giù per una scala. Qui, però, entra in gioco l'intuizione di Space10 e Panther&Tourron, due studi di design che hanno rispettivamente sede a Copenhagen e Losanna.



Usando l'IA generativa, i due studi hanno creato un divano che si può piegare per essere facilmente trasportato da una stanza all'altra o su e giù per le scale. Il design è molto simile a quello dei lettini che si vedono in spiaggia ed è completamente modulare, con cuscini e alette laterali aggiustabili e removibili a seconda dei vostri gusti (e dello spazio in cui deciderete di collocare l'arredo).



Georgina McDonald, di Space10, ha spiegato che "la nostra idea è una provocazione, o almeno lo era. Pensavamo che la creazione di un divano facile da spostare fosse semplicemente impossibile". E invece, grazie all'IA, i designer ce l'hanno fatta: "all'inizio ho chiesto a ChatGPT: 'È possibile create un divano che stia in una busta delle lettere?'. E ovviamente la risposta è stata: 'No, un divano non può entrare in una busta delle lettere'. Siamo partiti da quella base".



In realtà, il progetto di un divano modulare e facilmente trasportabile era nell'aria presso Space10 già dal 2019, ma solo l'utilizzo di Midjourney e DALL-E ha permesso di trovare la giusta ispirazione. "All'inizio, chiedevamo all'IA di generare dei divani. Poi, abbiamo provato a togliere la parola 'divano' dal prompt, sostituendola con termini come 'piattaforma', 'tenda', 'amaca', 'letto' e 'superficie'. Così ci siamo piano piano avvicinati a quello che volevamo".



Dopo centinaia di prompt e di immagini generate dall'IA, i designer hanno scelto quello che secondo loro sarà il divano "ergonomico" del futuro. Dalle immagini è poi partita la realizzazione di un prototipo, che è in mostra in questi giorni al Copenhagen Architecture Festival. Purtroppo no, l'arredo non entra in una busta delle lettere. Però le parti possono essere impilate e inserite in una borsa della spesa: insomma, i designer svizzero-danesi si sono avvicinati moltissimo al loro obiettivo.