Hulk Hogan ha svelato com'è cambiata la sua dieta dopo il wrestling

Hulk Hogan ha bisogno di poche presentazioni: attore, leggenda del wrestling con la WWE con cui si è guadagnato la scena internazionale, è tutt’oggi nonostante i 69 anni ancora in estrema forma.

I ragazzi di Men’s Health hanno fatto visita alla sua casa di Clearwater Beach, in Florida, per scoprire qualche segreto della sua incredibile forma fisica e per fare visita alla palestra che si è costruito in casa.

Hulk Hogan, all’anagrafe Terry Gene Bollea, nel video registrato da Men’s Health accompagna i giornalisti in tour nella sua abitazione e svela qualche segreto. Rispetto a quando combatteva ha ridotto alcuni pasti: all’epoca la sua dieta era composta da una colazione con dodici uova fritte, due polpette di hamburger, farina d’avena e molto burro. Hogan racconta anche che dal suo ultimo drink sono passati sei mesi ed ha rimosso dalla dieta molte bevande che assumeva prima e dopo i match. Era arrivato a bere tre Miller Lite prima degli incontri e dodici dopo.

Per quanto concerne il cibo, invece, attualmente si concentra solo su cibi biologici: a colazione mangia un paio di yogurt, una banana e caffè biologico. A pranzo invece mangia un pollo o una bistecca sebbene non disdegni il sashimi, così come a cena. Questa ricetta gli consente di restare pulito ed in pump a 69 anni.