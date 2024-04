Così Hugh Jackman ha allenato i bicipiti per Deadpool & Wolverine

Solo qualche giorno fa è stata svelata l’ambientazione di Deadpool & Wolverine, il film con protagonisti Hugh Jackman e e Ryan Reynolds, e l’attore che interpreta Wolverine ha condiviso su Instagram un filmato in cui mostra il suo allenamento dei bicipiti.

Jackman, che ha ottenuto il ruolo del mutante Logan 25 anni fa, si è sottoposto a delle sessioni d’allenamento molto dure per farsi trovare pronto fisicamente, sebbene in alcune interviste abbia spiegato che interpreterà Wolverine in un modo leggermente diverso rispetto a quanto visto in precedenza.

In un post su Instagram, l’attore australiano ha condiviso alcuni spunti molto interessanti sotto l’hashtag BecomingWolverineAgain, che ha usato per documentare i suoi progressi e trollare il co-protagonista Ryan Reynolds. In una delle clip, Jackman ringrazia la sua personal trainer Beth Lewis per averlo seguito costantemente durante questa esperienza, e mostra l’allenamento ai bicipiti.

Nel filmato, si può vedere Jackman alle prese con una serie di curl bilanciere ez, sotto l’occhio attento della Lewis e del suo bulldog francese che lo motiva abbaiando, tra le risate della personal trainer.

Qualche giorno fa, anche Jake Gyllenhaal ha mostrato il suo allenamento per Road House, la pellicola disponibile su Amazon Prime Video che è un remake di "I duro del Road House" del 1989 diretto da Rowdy Herrington.

SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti oggi su