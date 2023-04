Huawei, un design audace per gli auricolari di nuova generazione

I nuovi TWS Huawei FreeBuds 5 stanno arrivando in Europa: una notizia da non sottovalutare, per un mercato ormai in crisi d'ispirazione da tempo: gli auricolari di Huawei in tal senso rappresentano un punto di rottura per via di un design unico nel suo genere.

Attesi anche in Italia nei prossimi giorni, gli auricolari true wireless di nuova generazione sono già disponibili sulla pagina inglese del brand, dove possiamo osservarne le particolari linee "a fagiolo": invece della classica asticella verticale, infatti, i FreeBuds 5 puntano su un corpo esterno sinuoso e slargato sul fondo, che va a poggiarsi sul viso al di sotto dell'orecchio, all'altezza del lobo. Come spiega il vulcanico produttore asiatico, questo design "Full Surface Streamline" è studiato proprio per aumentare la superficie di contatto e quindi ridurre il peso percepito durante l'utilizzo, nonostante il peso reale sia maggiore rispetto a quello dei precedenti modelli.

L'ispirazione per la loro forma arriva dalle cosiddette gocce del principe Rupert, delle gocce di vetro temperato con una particolare struttura interna che conferisce una straordinaria resistenza. Un'estetica curata dentro e fuori: in virtù della loro fisionomia, anche l'astuccio si discosta dai canoni aprendosi in verticale. Le curve, però, sono solo una parte dell'intera esperienza di ascolto, che infatti è accompagnata da funzionalità di ultima generazione, come il pairing multidevice, la certificazione IP54, la presenza dell'ANC e la cancellazione del rumore in chiamata basata sull'IA. L'ascolto di qualità, invece, sarà garantito dal supporto a LDAC, Hi-Res Audio e HWA.