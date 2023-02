Hong Kong regala 500.000 biglietti aerei per rilanciare il turismo nel Paese

I dati degli aeroporto confermano che abbiamo ripreso a viaggiare molto nel 2022, ma a Hong Kong la ripresa post-pandemica tarda ad arrivare. Con l’obiettivo di rilanciare il turismo nella regione, dunque, il Governo ha lanciato la campagna Hello Hong Kong regalando mezzo milione di biglietti aerei ai potenziali visitatori.

Ad annunciare questa iniziativa è stato l’amministratore delegato dell'Autorità aeroportuale di Hong Kong, Fred Lam, il quale ha specificato che le compagnie aeree pianificheranno nei prossimi mesi delle attività promozionali dedicate: si passa dalle classiche estrazioni dei turisti più fortunati e si arriva alle offerte “Prendi 2, Paghi 1”. Dal primo marzo in avanti, per un totale di sei mesi, 500.000 biglietti circa verranno regalati in tutto il mondo.

I doni riguarderanno prima i potenziali turisti del sud-est asiatico: i cittadini di Thailandia, Indonesia e altri Paesi della regione saranno i primi a poter partecipare alla campagna Hello Hong Kong, seguiti dal resto del mondo nei mesi successivi: “Coloro che otterranno i biglietti gratuiti, spero porteranno con sé alcuni parenti e amici”, ha aggiunto Lam.

La regione amministrativa cinese si trova, del resto, in una condizione tutt’altro che ottimale: pure dopo la pandemia e il crollo legato ai rischi del COVID-19, gli arrivi sono calati rispetto al 2019-2020. La speranza, ovviamente, è che questa iniziativa speciale porti alla soluzione del problema.