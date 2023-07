Hiyashi Chuka: la ricetta del ramen freddo giapponese

Lo Hiyashi Chūka 冷やし中華 o “piatto cinese freddo” è una golosa e refrigerante variante stagionale del ramen, che al classico brodo caldo sostituisce un condimento sapido detto “tare” たれ a base di salsa di soia e aceto di riso o alternativamente di miso al sesamo, a cui può essere aggiunto a piacere anche del pungente la-yu o olio piccante giapponese.

Le origini del piatto risalgono alla fine della seconda guerra mondiale, quando a Sendai, capoluogo della prefettura di Miyagi (a nord di Tokyo), confluirono influenze cinesi. Seppur la paternità del piatto non sia perfettamente stabilita, si ritiene che fu proprio il proprietario di un ristorante cinese, il “Ryu-tei” 龍亭 (ristorante del drago) a proporne una variante fredda, denotando un netto calo nelle vendite del ramen durante l'estate.

Come ogni ramen che si rispetti lo hiyashi chuka mantiene l'impostazione classica del piatto, con gli spaghetti friseè da utilizzarsi rigorosamente freschi e non liofilizzati per poter personalizzare il tutto con diversi condimenti: frittata di uova a listarelle o kinshi-tamago, prosciutto, surimi, cetriolo o solitamente pomodori. Anche il grado di piccantezza può essere variato all'accompagnamento di beni shoga (zenzero giovane sottaceto) o karashi ovvero senape in pasta cremosa e piccante.

Ingredienti per due porzioni:

Per la salsa:

1 pezzetto di zenzero fresco

8 cucchiai di salsa di soia

6 cucchiai di aceto di riso (utilizzare quello di mele in sostituzione)

4 cucchiai di brodo di pollo

4 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di olio di sesamo tostato

1 cucchiaino di olio piccante la-yu al piacere

Spaghetti cinesi o in alternativa udon per ramen freschi (reperibili nei negozi etnici)

Per il kinshi-tamago:

2 uova

sale q.b

zucchero q.b

Per le guarnizioni:

1 cetriolo

1 pomodoro

2 fette di prosciutto cotto

Per la preparazione dello hiyashi chuka partiamo dalla salsa, in modo che abbia il tempo di raffreddarsi. In un pentolino preparare un fondo con 2 cucchiaini di olio di sesamo e lo zenzero fresco grattugiato, lasciar leggermente insaporire quindi aggiungere tutti i liquidi sopra elencati: brodo di pollo, salsa di soia, aceto di riso, olio piccante e infine zucchero. Spegnere al bollore e lasciar riposare a fuoco spento.

Procedere quindi con la preparazione della frittata da aggiungere come guarnizione. In una ciotola sbattere l'uovo con un pizzico di sale e uno di zucchero. Ungere una padella antiaderente con un po' di olio evo, quindi passarla con un pezzettino di carta assorbente senza decorazioni per rimuovere l'eccesso. Versare la frittata e cuocere da ambo i lati. Una volta pronta ripiegatela su sé stessa e tagliatela a listarelle. Effettuate il medesimo taglio anche per la verdura e il prosciutto.

A parte in una pentola salare l'acqua, portare a ebollizione, aggiungere gli spaghettini e scolare una volta ammorbiditi. (N.B Se non riuscite a trovare la pasta giusta non disperate, potete sempre seguire la nostra ricetta per preparare gli udon freschi a casa)

In un piatto versare infine il brodo freddo, gli spaghetti e decorare a piacere. E いただきます itadakimasu (Buon appetito!!