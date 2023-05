Hitachi presenta airHome: i climatizzatori intelligenti che guardano al risparmio

Per rendere la casa sempre più smart, e guardare anche al risparmio, Hitachi ha presentato airHome, la nuova generazione di climatizzatori in pompa di calore efficienti, puliti ed intelligenti.

Dotati di WiFi di serie, con geolocalizzazione e smart e funzioni di purificazione a più stadi di filtrazione, si adattano alle abitudini degli utenti e grazie alla gamma di classe A+++ di raffrescamento ed A++ n riscaldamento sono anche efficienti a livello di consumi.

La gamma airHome, composta da airHome 600 e 400, si controlla tramite l’app airCloud Home e si integra anche con i comandi vocali di Alexa e Google Home.

Con la funzionalità Smart Geo Fence il climatizzatore si collega allo smartphone e quando rileva che l’utente è nel raggio di 500 metri in uscita e 10Km in entrata regola in automatico accensione, spegnimento e temperatura.

In termini di filtrazione dell’aria, è presente la tecnologia di autopulizia FrostWash che cattura, congela e lava via polvere, muffe ed impurità e consente di ottenere la pulizia profonda delle alette dello scambiatore neutralizzando il 91% dei batteri e l’87% delle muffe che si depositano al suo interno. In questo modo viene anche migliorata di tre volte la performance del climatizzatore aumentando il consumo energetico oltre il 10%. Il filtro ViroSense 21 garantisce un’efficacia di rimozione dei virus (Sars-Cov-21 compreso), mentre AQtiv-Ion con processo di ionizzazione tramite campo elettrico elimina gli inquinanti presenti nell’aria. La funzione Mold Guard invece impedisce l’accumulo di muffe che causano i attivi odori.

Tutti i dettagli sono presenti sulla pagina dedicata ad AirHome sul sito di Hitachi.