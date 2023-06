Quali erano le hit estive nel 2003? La fotografia di Billboard ci fa sentire più vecchi

In attesa di scoprire quali saranno le hit estive del 2023, sia a livello nazionale che internazionale (qualcosa già inizia a passare per le radio), Billboard ha pubblicato un vero e proprio flashback he scatta una fotografia dell’evoluzione delle hit estive nel corso degli anni.

La stagione più calda infatti coincide da sempre con un picco di ascolti e passaggi radiofonici per determinate canzoni, complici anche le feste in spiaggia ed il maggior tempo trascorso all’aria aperta sia di giorno che di notte.

La classifica Bill Hot 100 di Agosto rappresenta la cartina al tornasole di quelle che sono le canzoni più ascoltate a livello globale, ovvero qui tormentoni estivi con cui anche coloro che non ascoltano le radio prima o poi entreranno a contatto. Conseguentemente, permettono anche di capire in che modo si sia evoluto il mercato musicale.

Nel 2003, venti anni fa, la situazione era la seguente:

Crazy In Love, Beyonce Feat. Jay Z Magic Stick, Lil’ Kim Feat. 50 Cent Right Thurr, Chingy Unwell, Matchbox Twenty Rock Wit U (Awww Baby), Ashanti Get Busy, Sean Paul Bring Me To Life, Evanescence Feat. Paul Mccoy This Is The Night, Clay Aiken P.I.M.P., 50 Cent Never Leave You – Uh Ooh, Uh Oooh!, Lumidee

Se artisti come 50 Cent, Sean Paul, Beyoncè e Jay Z continuano ad essere in rotazione anche quest’oggi, alcuni sono completamente spariti. Emblematico è il caso degli Evanescence, che sebbene continuino ad essere tra i gruppi di riferimento del genere non hanno più centrato successi come Bring Me To Life.



