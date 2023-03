Hideo Kojima recensisce RUSH dei Maneskin: 'Lo adoro e lo ascolto di continuo'

Che Hideo Kojima sia pazzo di Rush dei Maneskin non è una novità, ed il papà di Metal Gear Solid ha più volte pubblicato sui propri account social immagini dei suoi Spotify con l’album della band romana in riproduzione. Quest’oggi tramite Twitter è arrivata addirittura una recensione del terzo lavoro di Damiano e co.

Kojima infatti sul suo account ufficiale Twitter ha pubblicato quella che è a tutti gli effetti una mini review dell’album, dove ha confessato che lo ascolta più volte sia durante i viaggi che al lavoro “sia su walkman che su CD”.

Il leggendario game creator si è detto ammaliato dal “senso di gruppo, ritmo e melodia” scaturito dalle tracce di Rush, ed invita i suoi follower ad ascoltarlo, ballarlo e divertirsi sulle note delle dieci tracce.

Ad aver fatto breccia su Kojima però sono anche le immagini che accompagnano Rush: evidentemente l’autore videoludico nipponico ha apprezzato i video musicali che hanno preceduto e succeduto il lancio dell’album e le fotografie scattate ai live dei Maneskin, che proprio questa settimana hanno dato il via al tour mondiale ed europeo. Su quest’ultimo aspetto, Kojima confida di “non essere mai stato ad un loro concerto, ma sembra divertente!”. Insomma, una promozione a 360 gradi per la band romana dei record.

Il tweet è stato ripreso anche dall'account nipponico di Sony Music Entertainment, che lo annovera tra i premi ricevuti da Rush.