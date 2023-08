Hidden e Casio insieme per la prima volta per i 40 anni di G-SHOCK

Oltre alla partnership dal sapore retrò tra Oneness e G-Shock, il popolare brand giapponese continua a siglare collaborazioni in giro per il mondo per celebrare i 40 anni di vita dei suoi orologi.

L'ultima in ordine cronologico per questa calda estate del 2023 Casio l'ha stretta con Hidden, il popolare ed esclusivo marchio di streetwear che ha piazzato la sua acca e l'iconico slogan della moodboard "Past, Present, and Future" anche su uno dei G-Shock più popolari e apprezzati di sempre.

Resistente come sempre, il DW5600HDN227 sposa una palette tra bianco trasparente e verde, con tutti gli elementi tipici dei due brand che si sposano alla perfezione in un pezzo da collezione unico, con resistenza all'immersione fino a 20 bar e la classica retroilluminazione EL. Oltre all'orologio, Hidden ha anche svelato una t-shirt e una felpa a tema, sulla cui eventuale distribuzione non si sa ancora molto.

Quanto all'orologio, è stato proposto a 170 dollari in un batch limitato e già completamente esaurito sui canali ufficiali ad accesso limitato del brand newyorkese, ma sarà proposto anche nello store fisico G-SHOCK di Soho (NY) e online sul portale di Casio.

Ricordiamo che il lungo percorso di celebrazione dei 40 anni di G-Shock è partito con cinque Remaster da urlo, con un drop di cinque pezzi da collezione tirati fuori direttamente dal G-Shock Vault.