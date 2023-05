Heart of CR7, il nuovo orologio a cavallo tra stile e calcio di Jacob & Co

Partner storico di Jacob & Co., la prima visita di Cristiano Ronaldo al nuovo store di Riyadh era solo questione di tempo e il campione, ancora impegnato nella lotta scudetto con il suo Al-Nassr, ha potuto toccare con mano l'ultima creazione del brand.

I nuovi "Heart of CR7" vanno a unirsi alla CR7 Epic X Collection, una linea esclusiva dedicata da Jacob & Co. al calciatore portoghese, figlia della linea Epic X tradizionale. Nel corso della sua visita al nuovo store del marchio, Ronaldo ha potuto indossare i nuovi pezzi da collezione, tra cui un'edizione standard e la lussureggiante versione Baguette.

Come parte dell'identità del brand, non poteva mancare la tipica impronta scheletrata che mette a nudo il movimento JCAM45. Cinturino verde smeraldo, cassa da 44 millimetri e una X che avvolge l'orologio proiettandosi sulle anse. Sono solo gli aspetti più macroscopici del nuovo gioiello creato dalla Jacob & Co. per celebrare il pluriennale rapporto tra Jacob Arabo e Cristiano Ronaldo.

Sui lati del quadrante troneggiano i riferimenti al campione, con due stendardi verticali che ospitano da un lato l'esultanza di CR7 e dall'altro la riproduzione del suo autografo. Il fondello in vetro zaffiro colorato in verde, ospita l'esultanza di Ronaldo di spalle, con tanto di numero 7 in vista.

Il prezzo dell'Heart of CR7 è di 28.000 dollari, mentre sull'edizione Baguette con lunetta tempestata di diamanti si legge un cartellino di 117.000 dollari.