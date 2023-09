Le Hawaii riaprono ai turisti: 'sì alle vacanze responsabili e rispettose'

Sembra che la meta turistica preferita dai Millennials nel 2023 sia stata la Mongolia. Un'altra destinazione esotica, però, sta tornando in auge tra gli amanti dei viaggi: stiamo parlando delle Hawaii, che si sono rapidamente riprese dagli incendi estivi e che sono tornate a promuovere il turismo internazionale negli scorsi giorni.

Come spiega la BBC, le Hawaii hanno iniziato a riaprirsi al turismo internazionale da una decina di giorni a questa parte. Dopo gli incendi di agosto, che hanno distrutto mille ettari di terra e 2.000 edifici e hanno ucciso 115 persone, l'arcipelago del Pacifico ha chiesto a chi aveva programmato le proprie vacanze nelle sue isole di restare a casa, sia per una questione di sicurezza che per evitare i disagi connaturati alla calamità che ancora stava devastando le Hawaii.



Le cose sono però cambiate di recente. Ora che tutti gli incendi sono stati estinti e che la ricostruzione delle aree più colpito è in corso, le Hawaii stanno invitando i vacanzieri a tornare per un soggiorno fuori stagione: l'obiettivo è quello di tamponare le perdite economiche causate dagli incendi e, al contempo, di evitare che le isole si guadagnino una fama negativa tra i turisti dopo gli eventi climatici estremi di agosto.



"Siamo pronti a ricevere i turisti che hanno programmato le loro vacanze nel nostro territorio", ha spiegato Ilihia Gionson, portavoce della Hawai'i Tourism Authority, che però ha anche aggiunto che "il turismo che incoraggiamo e a cui diamo il benvenuto sulle nostre isole è responsabile, compassionevole e rispettoso di quanto accaduto e della situazione che il nostro popolo ha attraversato".



Tra i consigli per i turisti, per esempio, vi è quello di verificare i propri itinerari e le proprie tappe per le vacanze: alcune parti dell'isola di Maui, come la città di Lahaina, dove si sono originati gli incendi, resteranno chiuse ai turisti e al pubblico ancora per un po'. Alcune altre comunità, come Ka'anapali, Napili, Honokowai e Kapalua, riapriranno al pubblico solo l'8 ottobre. Tuttavia, molte delle aree più amate dai turisti, specie le riserve naturalistiche dell'Haleakala National Park, sono aperte e possono essere visitate senza alcun rischio.



Un altro consiglio è quello di prenotare esperienze gestite dai locali e dai cittadini delle Hawaii: gli incendi hanno causato una contrazione nel business del turismo nell'arcipelago, mettendo in una situazione difficile molte famiglie già duramente colpite dalla catastrofe ambientale. Passeggiate guidate, lezioni di surf, attività tradizionali e cene tipiche sono dunque un ottimo modo per aiutare la comunità hawaiiana a risollevarsi facendo al contempo una full immersion culturale e sportiva nelle isole del Pacifico!