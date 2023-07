Harry Styles, stasera 22 Luglio il concerto da 100mila persone a Campovolo: la scaletta

I primi fan sono in fila fuori dall’RCF Arena di Campovolo già da diversi giorni, ed hanno montato tende e sacchi a pelo come nei migliori campeggi. Il giorno tanto atteso però è finalmente giunto e stasera alla RCF Arena arriva Harry Styles, l’artista più ascoltato in radio in Italia nel 2022, Superstar mondiale del pop e vincitore di 3 Grammy.

La scaletta del concerto, almeno sulla base di quanto fatto da Harry Styles nelle altre date del suo “Love On Tour”, dovrebbe essere la seguente:

Daydreaming

Golden

Adore You

Keep Driving

Wet Dream (Wet Leg cover) (con i Wet Leg)

Daylight (con I Wet Leg)

She

Matilda

Satellite

Late Night Talking

Cinema

Music for a Sushi Restaurant

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful

Grapejuice

Watermelon Sugar

Fine Line

Sign of the Times

Medicine

As It Was

Kiwi

All’Arena di Campovolo sono attese circa 100mila persone, per quello che si preannuncia uno dei concerti più importanti dell’estate italiana. L’ex One Direction dovrebbe proporre un mix di vecchie e nuove canzoni.

I biglietti sono sold out da mesi, e secondo le stime sono stati staccati oltre 103mila ticket. Per l’occasione sono state organizzate delle navette speciali verso l’arena. Su FanSale di Ticketone però è garantita la disponibilità di qualche biglietto messo in vendita direttamente dai fan che per qualche ragione sono impossibilitati a partecipare.