Harry Kane ancora senza casa a Monaco: vive in un hotel da 10mila Euro a notte

Il trasferimento di Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco è stato uno dei colpi di mercato più importanti della sessione estiva. L’attaccante inglese si è subito calato alla grande nella nuova squadra, con la bellezza di 17 gol in 14 partite tra Bundesliga, Champions League e Supercoppa. Tuttavia, non ha avuto tempo per trovare una casa.

Come riportato dal Daily Mail, l’attaccante vicecampione d’Europa con la Nazionale Inglese ancora non ha trovato una casa in grado di soddisfare le esigenze sue e della sua famiglia a Monaco di Baviera. Harry Kane, nello specifico, sarebbe ancora alla ricerca di un’abitazione e nel frattempo si sarebbe appoggiato ad un lussuosissimo hotel, il Munich's Vier Jahreszeiten Kempinski Hotel, che ha un costo di 10mila Euro a notte ma che garantisce tutti i comfort possibili.

Secondo i calcoli effettuati dal tabloid inglese, Kane e famiglia dallo scorso 12 Agosto 2023 avrebbero speso oltre 1 milione di Euro per tale hotel. Una cifra altissima, con cui probabilmente si sarebbe aggiudicato qualche casa. Evidentemente però il calciatore e la sua famiglia sono piuttosto esigenti e non hanno alcuna intenzione di accontentarsi, dal momento che il contratto con il Bayern scade nell’estate del 2027.

Harry Kane si è classificato 19esimo nella classifica del Pallone D’Oro 2023, che come noto è stato vinto da Lionel Messi per l’ottava volta.