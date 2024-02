Hamilton x Dune Parte 2: annunciata una collaborazione per un orologio spaziale

Con un breve teaser pubblicato sui suoi profili social, Hamilton ha annunciato una collaborazione con Dune Parte Due, seconda parte della serie cinematografica Sci-Fi diretta dal regista e sceneggiatore Denis Villeneuve.

Al momento non ci sono dettagli o foto dell'orologio Hamilton x Dune Parte 2, il segnatempo in edizione limitata verrà mostrato ufficialmente il prossimo 22 febbraio, poco prima del lancio del film in arrivo nelle sale italiane il 28 febbraio mentre uscirà nei cinema americani il prossimo 1 marzo.

Questa non è certo la prima volta che Hamilton stringe una collaborazione con Hollywood, anzi: negli anni, gli orologi della casa americana sono comparsi in oltre 500 film tra cui 2001 Odissea nello Spazio, Interstellar, Man in Black e The Martian, la più recente collaborazione di Hamilton è quella con Christopher Nolan per il film Oppenheimer, vero e proprio campione d'incassi lo scorso anno.

Ma non solo, perché la casa di Lancaster ha collaborato anche con Ubisoft per uno speciale orologio in edizione limitata dedicato a Far Cry 6. Presto scopriremo tutto sulla collaborazione tra Hamilton e Due Parte Due, nel frattempo da oltreoceano arrivano le prime recensioni di Dune Parte 2 estremamente positive e dunque non ci resta che aspettare l'uscita in sala del nuovo blockbuster di Warner Bros.