Hamilton Ventura ispirato al Desert Watch, l'incredibile orologio di Dune Parte 2

Hamilton presenta due nuovi modelli della serie Ventura denominati XXL Bright e Edge, entrambi prodotti in edizione limitata e ispirati al celebre Desert Watch di Dune Parte Due, quest'ultimo disegnato proprio da Hamilton in collaborazione con Doug Harlocker.

Il Desert Watch esiste solo su Arrakis ma Hamilton ha utilizzato il progetto di questo orologio futuristico per portare in vita due segnatempo pensati per la vita di tutti i giorni. Scopriamoli insieme e non dimenticate di leggere la nostra recensione di Dune Parte 2, ora al cinema.

Hamilton Ventura XXL Bright

Equipaggiato con un luminoso quadrante blu, il cui logo rimanda agli occhi del popolo Fremen. Il pulsante laterale attiva l'illuminazione azzurra che replica le linee del quadrante del Desert Watch. Hamilton Ventura XXL Bright ha una cassa in acciaio da 52mm x 47,6mm rivestita in PVD nero, vetro zaffiro ed è equipaggiato con un movimento al quarzo, il cinturino è in caucciù con fibbia ad ardiglione.

Il prezzo? 1.850 euro sul sito di Hamilton, solo 3.000 pezzi disponibili in tutto il mondo.

Hamilton Ventura Edge

Limited Edition da 2.000 pezzi in vendita al prezzo di 2.595 euro, presenta una cassa in acciaio (PVD nero) da 51.05mm x 47.15mm protetta da un vetro zaffiro mentre il cinturino è in caucciù nero. Il movimento al quarzo anima il display digitale dai toni blu, il design riprende quello del Desert Watch visto al cinema