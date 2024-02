Hamilton: migliori orologi automatici a meno di 1.000 euro, ottimo rapporto qualità prezzo

Se state cercando un orologio automatico nuovo ad un prezzo contenuto, dovete assolutamente guardare in casa Hamilton. La Maison del gruppo Swatch possiede un vasto catalogo di orologi automatici ad un prezzo interessante, eccone tre che vi consigliamo di comprare assolutamente.

Hamilton Jazzmaster Viewmatic Auto

Volete spendere ancora meno? Ecco i migliori orologi sportivi da uomo a meno di 500 euro

Referenza H32515555, questo modello della serie Viewmatic presenta il fondello trasparente, cassa in acciaio da 40mm, quadrante color argento, vetro zaffiro ed è alimentato da un momento H10 con riserva di carica fino a 80 ore. Viene fornito con un cinturino in pelle di vitello con fibbia ad ardiglione. Il prezzo? 875 euro di listino.

Hamilton Khaki Field Auto

Un classico di casa Hamilton, questo orologio automatico con cassa e bracciale in acciaio è alimentato dal calibro H10 proprietario della casa, capace di garantire fino a 80 ore di riserva di carica. Orologio impermeabile fino a 10 bar (100 metri), Hamilton Khaki Field è un orologio a carica automatica con cassa da 42mm, quadrante nero protetto da un vetro zaffiro e non manca il fondello a vista. Costa 825 euro di listino.

Hamilton Khaki Navy Scuba

Un diver (referenza H82335131) anche in questo caso mosso dal calibro proprietario H10, Hamilton Khaki Navy Scuba presenta una cassa da 40mm (spessore 12.95mm), quadrante nero e vetro zaffiro con trattamento anti riflesso. L'orologio è impermeabile fino a 100 metri, il bracciale è in acciaio con fibbia pieghevole per il massimo comfort.