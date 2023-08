Altro che hamburger sintetici: anche il filetto di pesce è stampato in 3D!

Mentre in Italia il Senato vieta la vendita di carne sintetica e "coltivata" in laboratorio, all'estero i ristoranti continuano a sperimentare con carni stampate in 3D e pienamente sostenibili. Oggi, addirittura, due compagnie hanno realizzato il primo filetto di pesce completamente sintetico al mondo!

Tutti hanno sentito parlare di carne stampata in laboratorio capace di "mimare" sapore e consistenza degli hamburger di bovino e di maiale, oppure con lo stesso gusto di pollo, tacchino e vitello. Finora, però, le frontiere della stampa 3D del cibo non si sono mai estese al campo del pesce, per il quale molti ristoranti continuano a preferire il pescato di giornata o quello allevato dalle aziende.



Ebbene, la compagnia israeliana Steakholder Foods, insieme a Umami Meats di Singapore, ha finalmente ultimato lo sviluppo del suo filetto di pesce "coltivato" in laboratorio. Questo tipo di carne nasce tramite coltivazioni di cellule di specie di pesci protetti e in via di estinzione, permettendo di salvaguardarne la popolazione mondiale senza per questo privare i clienti dei ristoranti dei propri piatti preferiti.



Come spiega Fast Company, dopo aver coltivato le cellule in laboratorio, Steakholder Foods usa un'innovativa tecnica di stampa 3D per trasformare le coltivazioni in filetti veri e propri, con un risultato estremamente realistico, simile a quello che trovate nelle immagini sparse in questa notizia. Secondo l'azienda, i filetti stampati in 3D hanno un sapore e una texture del tutto simili a quelli del pesce allevato o pescato in mare aperto.



Grazie all'esperienza accumulata da Steakholder Foods e Umami Meats nel settore, inoltre, i filetti potranno presto essere prodotti e venduti su scala industriale, rendendoli dei sostituti piuttosto comuni per alcuni pesci a rischio di estinzione. Grazie alla riduzione di prezzo delle carni sintetiche degli ultimi anni, inoltre, i costi delle proteine realizzate dalle due aziende non dovrebbero essere stratosferici: si parla infatti di 80 o 85 Dollari al chilo per l'anguilla, un prezzo del tutto in linea con quello di mercato per i tagli più pregiati dell'animale.