Halloween di John Carpenter, il terrore diventa un gioco da tavolo

La follia omicida di un Halloween qualsiasi degli anni '70 si prepara a sbarcare sulle nostre tavole, con un boardgame letteralmente da paura, ispirato al cult del 1978 diretto dal Maestro John Carpenter.

Si tratta di una prima volta per Halloween (che tra l'altro abbiamo ripercorso qualche anno fa nella nostra recensione di Halloween - La notte delle streghe) che aveva già ispirato un videogioco per Atari ma che in veste ludica squisitamente analogica non aveva mai visto la luce. A dirigere i lavori è stato lo studio di game design Trick or Treat, per un gioco da tavolo progettato interamente da Emerson Matsuuchi, già noto ai più per Metal Gear Solid: The Board Game, e dall'illustratore e sceneggiatore Nathan Thomas Mulliner con meccaniche "1 VS Many", con un protagonista, Michael Myers, che dovrà sfidare a colpi e coltellate gli altri giocatori.

Gli altri personaggi, tra cui la Laurie Strode di Jamie Lee Curtis, dovranno invece esplorare, salvare innocenti e trovare una strada percorribile per sopravvivere a una nottata da incubo. Una meccanica interessante è descritta dal sottotitolo del gioco, indicato come un "Hidden Movement Game" in cui quindi le mosse dell'assassino sono celate al resto del gruppo, a meno che un giocatore non stia guardando direttamente Myers.

Attualmente il gioco è disponibile sul sito ufficiale dei Trick or Treat Studios ed è indicato a un prezzo di 59,95 dollari per gli Stati Uniti e il Canada. Non è chiaro quando e se il gioco sbarcherà anche nel Vecchio Continente.