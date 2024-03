Haftor Bjornsson vince lo Strongman Classic per la 13esima volta con 456Kg di stacchi

Lo strongmen Haftor Bjornsson, meglio conosciuto per il suo ruolo della “Montagna” nel Trono di Spade, è tornato in gran forma all’Arnold Strongman Classic dopo il grave infortunio al pettorale dello scorso anno.

Lo strongmen ha preso parte all’Arnold Strongman Classic 2024 a Columbus, Ohio, durante il fine settimana dove si è cimentato all’Elephant Bar Deadlift, una challenge dove si è classificato al primo posto sollevando 456Kg (1006 libbre) negli stacchi da terra). Tale peso gli è valso il primo posto nella categoria, ottenendo la tredicesima vittoria in carriera al Classic ed i complimenti di Arnold Schwarzenegger, il fondatore della manifestazione che rappresenta un'istituzione per il mondo del bodybuilding ed il powerlifting.

Rispetto agli stacchi da terra tradizionali, quelli con l’Elephant Bar si differenziano per l’utilizzo di un bilanciere più lungo che, come si può vedere dal video presente in calce, è in grado di sostenere un peso più elevato.

456Kg sono effettivamente sbalorditivi, ma non rappresentano il massimo per Bjornsson che detiene il record mondiale con 474Kg. Tale massimo storico l’ha settato all’Arnold Classic nel 2019, ed ancora non è stato superato.

Qualche settimana fa Bjornosson aveva postato un video in cui sollevava 150Kg di panca alta ad un anno dall’infortunio al pettorale.