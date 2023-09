Il GUTS World Tour di Olivia Rodrigo arriva in Italia: tutte le info sui biglietti

Il 2024 si prospetta un anno molto interessante per i concerti in Italia. Live Nation infatti ha comunicato che la giovane popstar Olivia Rodrigo porterà anche nel nostro paese il suo GUTS World Tour, nel corso del quale proporrà ai presenti le canzoni tratte dal nuovo album uscito da qualche giorno.

In Italia la cantante terrà un unico show, domenica 9 Giugno 2024 all’Unipol Alena di Casalecchio di Reno (Bologna). Analogamente a quanto fatto da Taylor Swift per i concerti dell’Eras Tour, anche Olivia Rodrigo ha messo incampo un sistema di lotteria per accedere alla vendita dei biglietti.

Gli interessati infatti dovranno iscriversi al sito oliviarodrigo.com entro le ore 23 di domenica 17 Settembre 2023. Appena chiusa la registrazione, sarà effettuata una lottery che in maniera completamente casuale selezionerà i fan che riceveranno un codice che consentirà loro di accedere alla vendita publica dei biglietti a partire dalle ore 15 di giovedì 21 Settembre 2023 in esclusiva su Ticketmaster Italia.

Si tratta di uno degli appuntamenti di punta per i fan della musica pop nel 2024: Olivia Rodrigo, nonostante la giovanissima età, rappresenta uno dei nomi di spicco del panorama ed il suo secondo album “GUTS” ha già superato quota 500 milioni di stream su Spotify.