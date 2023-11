I piatti tipici da scoprire in Lombardia: dal risotto al classico panettone

Dai risotti ai dolci, passando per le carni e le paste, la cucina lombarda è un tripudio di sapori e tradizioni. Vediamo insieme alcuni dei piatti tipici che non possiamo non assaggiare visitando le bellezze della Lombardia.

Risotto alla Milanese, chi non conosce il Re dei Risotti? Ebbene, se c’è un piatto che rappresenta al meglio la Lombardia è proprio questo e gustarlo a Milano è quasi un obbligo. Questo risotto ha un colore giallo dorato dato dallo zafferano, una spezia preziosa e profumata. Il riso viene cotto con brodo di carne, cipolla e burro, fino a diventare cremoso e saporito. Spesso si accompagna con l’ossobuco, una fetta di carne di vitello con il midollo.

Un piatto insolito che potrebbe incuriosire è il risotto con le rane: si tratta di un piatto tradizionale della zona di Pavia e Lodi, dove le rane sono abbondanti nelle risaie e nei canali. Si tratta di un risotto bianco, preparato con brodo di carne e burro, al quale si aggiungono le cosce di rana fritte in padella con aglio e prezzemolo. Il sapore delle rane è delicato, simile a quello del pollo e si sposa bene con la cremosità del riso.

Questa ricetta è piuttosto antica e risale almeno al XVIII secolo, quando le rane erano considerate una prelibatezza dai nobili e dai borghesi. Oggi questo piatto è diventato più raro ma si può ancora trovare in alcuni ristoranti tipici della Lombardia, soprattutto in primavera, quando le rane sono più tenere e saporite. Nella parte settentrionale della Lombardia, nella splendida Valtellina, si preparano i Pizzoccheri Valtellinesi. Questa pasta fatta in casa è a base di grano saraceno, una farina scura e rustica. I pizzoccheri si condiscono con patate, verza, formaggio Casera e burro fuso con aglio e salvia. Il risultato è un piatto caldo e sostanzioso, perfetto dopo una giornata in montagna.

Il Natale è ormai alle porte (qui di seguito trovate i mercatini di Natale più belli da visitare in Italia nel 2023) e nei supermercati già troneggia il dolce natalizio per eccellenza, di tradizione lombarda: il panettone! Questo dolce lievitato ha una forma alta e rotonda, è ricco di canditi, uvetta e aromi. Il panettone ha origini antiche e leggendarie ed è una tradizione lombarda che ha conquistato il mondo.