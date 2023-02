I Guns N' Roses tornano in Italia: concerto evento al Circo Massimo a Luglio 2023!

I Guns N' Roses hanno da poco annunciato il nuovo tour europeo 2023 che in estate toccherà anche l'Italia con un concerto evento in programma al Circo Massimo di Roma, che si preannuncia essere uno dei live di punta della stagione estiva.

Slash, Axl e Duff saliranno sul palco del Circo Massimo (dove in estate 2023 si esibirà anche Bruce Springsteen) l'8 Luglio 2023 per l'unica tappa italiana del loro tour mondiale. Ad accompagnarli ci saranno Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Reese, che hanno preso parte anche agli ultimi tour della band americana dopo la reunion.

I biglietti saranno in vendita in presale a partire dalle ore 10 di domani, 21 Febbraio 2023, per coloro che sono iscritti al fanclub ufficiale della band. Gli iscritti a My Live Nation invece potranno accedere alla prevendita giovedì 23 Febbraio 2023 a partire dalle ore 10, mentre la vendita generale prenderà il via venerdì 24 Febbraio 2023 sempre alle 10 di mattina.

Il tour toccherà diverse città in tutto il mondo e partirà il 5 Giugno 2023 a Tel Aviv, in Israele, per concludersi ad Ottobre.

L'annuncio arriva a pochi giorni da quello relativo al video di November Rain che ha raggiunto 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube.