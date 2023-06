I Guns N' Roses hanno suonato Paradise City insieme a Dave Grohl a Glastonbury

Chiusura col botto per il concerto dei Guns N’ Roses a Glastonbury, nonostante le polemiche avanzate da parte di Noel Gallagher nei giorni precedenti, quando aveva definito una “cagata pazzesca” la scelta degli organizzatori di portare i Guns come headliner del festival.

I Guns N’ Roses hanno proposto una setlist che ha divertito ed intrattenuto i presenti, ma ad attirare le attenzioni è stata Paradise City. Axl e soci infatti sono stati raggiunti sul palco dal leader dei Foo Fighters Dave Grohl, che si era esibito qualche ora prima sul Pyramid Stage con i suoi “The Churnups”, un nome fittizio dato ai Foos per fare una sorpresa ai fan.

Axl, poco prima di introdurre l’amico (a cui aveva donato il trono quando Grohl si era rotto la gamba durante un concerto qualche anno fa), aveva affermato che “le chitarre non bastano mai”. L’ex Nirvana ha suonato insieme ai Guns Paradise City, per la contentezza dei presenti.

Non si tratta di una prima volta: al Firenze Rocks 2018 Axl, Slash e e Duff avevano raggiunto i Foo Fighters sul palco per suonare “It’s So Easy”. All’epoca proprio I Guns erano attesi al festival fiorentino il giorno successivo come headliner.

Di recente i Foo Fighters hanno pubblicato il nuovo album, But Here We Are, il primo dalla scomparsa di Taylor Hawkins. Come nuovo batterista la band americana ha scelto Josh Freese, ex componente degli A Perfect Circle.