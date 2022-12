Dai Måneskin ai Coldplay: i concerti da non perdere nel 2023

Regalare un biglietto per un concerto a Natale è da sempre un’ottima scelta, il 2023 che attende gli stadi e i festival del resto è davvero ricco e praticamente incontra i gusti musicali di tutti.

Dopo mesi di rumor, Vasco Rossi ha finalmente annunciato il suo tour estivo che toccherà i principali stadi del nostro paese dove proporrà i suoi principali successi:

6 Giugno 2023: Stadio Dall’Ara (Bologna)

7 Giugno 2023: Stadio Dall’Ara (Bologna)

11 Giugno 2023: Stadio Dall’Ara (Bologna)

12 Giugno 2023: Stadio Dall’Ara (Bologna)

16 Giugno 2023: Stadio Olimpico (Roma)

17 Giugno 2023: Stadio Olimpico (Roma)

22 Giugno 2023: Stadio Barbera (Palermo)

23 Giugno 2023: Stadio Barbera (Palermo)

28 Giugno 2023: Stadio Arechi (Salerno)

29 Giugno 2023: Stadio Arechi (Salerno)

Annunciato anche il tour negli stadi dei Måneskin: la band italiana dei record, forte di un tour negli USA sold out, torna nel nostro paese per presentare il nuovo album in uscita ad inizio 2023:

20 Luglio 2023: Stadio Olimpico (Roma)

21 Luglio 2023: Stadio Olimpico (Roma)

24 Luglio 2023: Stadio San Siro (Milano)

25 Luglio 2023: Stadio San Siro (Milano)

E sempre a proposito di band dei record, debuttano negli stadi anche i Pinguini Tattici Nucleari che di recente hanno pubblicato il nuovo album Fake News:

7 Luglio 2023: Parco San Giuliano (Venezia - Mestre)

11 Luglio 2023: Stadio San Siro (Milano)

12 Luglio 2023: Stadio San Siro (Milano)

15 Luglio 2023: Stadio Artemio Franchi (Firenze)

19 Luglio 2023: Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

23 Luglio 2023: Stadio Olimpico (Roma)

24 Luglio 2023: Stadio Olimpico (Roma)

27 Luglio 2023: Stadio San Nicola (Bari)

30 Luglio 2023: Stadio San Filippo (Messina)

13 Agosto 2023: Olbia Arena (Olbia)

Due tappe nei due principali stadi anche per Ligabue, che a Luglio approderà a Milano e Roma con il suo tour 2023:

5 Luglio 2023: Stadio San Siro (Milano)

14 Luglio 2023: Stadio Olimpico (Roma)

Suonerà a San Siro e l’Olimpico, oltre che allo Stadio Comunale di Lignano anche Ultimo, la cui partecipazione a Sanremo 2023 è stata annunciata qualche settimana fa:

1 Luglio 2023: Stadio Comunale G. Teghil (Lignano Sabbiadoro)

7 Luglio 2023: Stadio Olimpico (Roma)

8 Luglio 2023: Stadio Olimpico (Roma)

10 Luglio 2023: Stadio Olimpico (Roma)

17 Luglio 2023: Stadio San Siro (Milano)

18 Luglio 2023: Stadio San Siro (Milano)

Annunciato anche il tour estivo di Tiziano Ferro, che attraverserà tutto lo Stivale da inizio Giugno a metà Luglio 2023:

7 giugno 2023: Stadio G. Teghil (Lignano Sabbiadoro)

11 giugno 2023: Stadio Olimpico (Torino)

15 giugno 2023: Stadio San Siro (Milano)

17 giugno 2023: Stadio San Siro (Milano)

18 giugno 2023: Stadio San Siro (Milano)

21 giugno 2023: Stadio Franchi (Firenze)

24 giugno 2023: Stadio Olimpico (Roma)

25 giugno 2023: Stadio Olimpico (Roma)

28 giugno 2023: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

1 luglio 2023: Stadio San Nicola (Bari)

4 luglio 2023: Stadio San Filippo (Messina)

8 luglio 2023: Stadio Del Conero (Ancona)

11 luglio 2023: Stadio Dall’Ara (Bologna

14 luglio 2023: Stadio Euganeo (Padova)

Il protagonista assoluto del 2022, Blanco, nel 2023 arriverà anche negli stadi con due date evento che si preannunciano sold out:

4 Luglio 2023: Stadio Olimpico (Roma)

20 Luglio 2023: Stadio San Siro (Milano)

Unica tappa, il 9 Giugno 2023 allo Stadio Olimpico di Roma per Gazzelle, che rappresenta la ciliegina su una carriera iniziata nel 2017 e che ha attraversato tutti i principali palazzetti e festival prima di approdare nello stadio della Capitale.

Tra gli artisti internazionali che passeranno in Italia la prossima estate troviamo i Coldplay, con una serie di date già quasi sold out:

21 Giugno 2023: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

22 Giugno 2023: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

25 Giugno 2023: Stadio San Siro (Milano)

26 Giugno 2023: Stadio San Siro (Milano)

28 Giugno 2023: Stadio San Siro (Milano)

29 Giugno 2023: Stadio San Siro (Milano)

Tornano in Italia, orfani del compianto Andy Fletcher, anche i Depeche Mode con il nuovo album “Memento Mori”:

12 Luglio 2023: Stadio Olimpico (Roma)

14 Luglio 2023: Stadio San Siro (Milano)

16 Luglio 2023: Stadio Dall’Ara (Bologna)

Dopo l’album di cover, che ha riscosso un successo importante anche in Italia, torna il Boss Bruce Springsteen in compagnia della E-Street Band:

18 Maggio 2023: Parco Urbano Bassani (Ferrara)

21 Maggio 2023: Circo Massimo (Roma)

25 Luglio 2023: Autodromo Nazionale di Monza

Doppia tappa negli stadi anche per i Muse, con il loro “WIll of the people World Tour):

18 Luglio 2023: Stadio Olimpico (Roma)

22 Luglio 2023: Stadio San Siro (Milano)

Arrivati anche gli annunci dei principali festival del nostro paese. Si è ad esempio completata la lineup degli iDays che andranno in scena all’Ippodromo Snai di Milano:

22 Giugno 2023: Florence + The Machine

24 Giugno 2023: Paolo Nutini

30 Giugno 2023: Travis Scott

1 Luglio 2023: The Black Keys + Liam Gallagher

2 Luglio 2023: Red Hot Chili Peppers

Annunciati anche i primi headliner di Firenze Rocks 2022, confermato alla Visarno Arena del capoluogo toscano:

17 Giugno 2023: The Who with Orchestra

18 Giugno 2023: Maroon 5

Il Lucca Summer Festival invece si prospetta davvero ricco di eventi per gli appassionati di musica:

29 Giugno 2023: KISS

1 Luglio 2023: Simply Red

12 Luglio 2023: Sigur Rós

13 Luglio 2023: Placebo

16 Luglio 2023: One Republic

22 Luglio 2023: Blur

I biglietti sono in vendita presso le principali piattaforme di rivendita online e presso le ricevitorie accreditate.

La notizia è ovviamente aggiornata al momento della stesura, alla lista potrebbero aggiungersi anche altre date ed artisti.