Guida autonoma, robot e mezzi volanti nel futuro di Hyundai: il nuovo murale a Milano

Dal 19 dicembre 2022 e fino al 18 gennaio 2023 Milano ha un nuovo "muro del futuro": è stato inaugurato il Wall of the future firmato Hyundai Italia, un murale interattivo di oltre 300 metri quadri che mostra come saranno le città di domani secondo il marchio sudcoreano.

La realizzazione di oltre 300 metri quadri copre l'intera facciata di un edificio situato accanto alle famose Colonne di San Lorenzo, in una delle zone più attive della movida milanese. La scelta di Milano ovviamente non è casuale, secondo Hyundai infatti è una città dalla spiccata vocazione sostenibile e avanguardista, costantemente impegnata sul fronte dell'innovazione green.

Arriviamo così all'analisi del murale: abbiamo un mondo in cui la tecnologia è al servizio di tutti, con auto a guida autonoma, robot e mezzi per la mobilità aerea avanzata che migliorano la vita della gente, sono inoltre tutti campi in cui Hyundai sta investendo pesantemente per costruire in modo attivo il futuro.

A firmare l'opera è stata Marianna Tomaselli, artista internazionale che ha realizzato l'illustrazione interattiva; interattiva perché i passanti possono accedere a una piattaforma di realtà aumentata per vivere un'esperienza immersiva semplicemente scannerizzando un QR Code. Abbiamo dunque a che fare con un'installazione capace di unire arte e tecnologia, una visione in linea con quella di Hyundai che costruisce la propria idea di progresso attorno all'elemento umano. A tal proposito abbiamo visto dal vivo la nuova Hyundai IONIQ 6, ultima vettura elettrica del marchio.