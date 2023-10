Breve guida a 1989 (Taylor's Version) di Taylor Swift, disponibile da oggi

Alla fine, anche “1989 è tornato da mamma”. È disponibile da oggi nei negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming musicali “1989 (Taylor’s Version)”, la versione reincisa del disco di Taylor Swift, che continua con la sua opera di riregistrazione dei dischi dopo lo scontro con la sua prima etichetta discografica.

“1989 (Taylor’s Version)” segue “Fearless”, “Red” e “Speak Now”, e secondo molti potrebbe essere il preludio - nel 2024 - di “Reputation (Taylor’s Version)”, che è molto atteso dagli Swifties.

All’interno del disco, che nel 2014 segnò il definitivo addio della cantautrice al mondo del country per passare ad un pop più elettronico che poi avrebbe riproposto durante la pandemia con lo splendido duo “Folklore” ed “Evermore”, troviamo ben 21 brani (22 nella Tangerline Edition disponibile da Target), contro le 13 della versione originale:

“Welcome To New York (Taylor’s Version)”

“Blank Space” (Taylor’s Version)”

“Style” (Taylor’s Version)”

“Out Of The Woods (Taylor’s Version)”

“All You Had To Do Was Stay (Taylor’s Version)”

“Shake It Off (Taylor’s Version)”

“I Wish You Would (Taylor’s Version)”

“Bad Blood (Taylor’s Version)”

“Wildest Dreams (Taylor’s Version)”

“How You Get The Girl (Taylor’s Version)”

“This Love (Taylor’s Version)”

“I Know Places (Taylor’s Version)”

“Clean” (Taylor’s Version)”

“Wonderland (Taylor’s Version)”

“You Are In Love (Taylor’s Version)”

“New Romantics (Taylor’s Version)”

“Slut! (Taylor’s Version) (From The Vault)”

“Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From The Vault)”

“Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From The Vault)”

“Suburban Legends (Taylor’s Version) (From The Vault)”

“Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From The Vault)”

Tutti ricorderanno che le canzoni extra di 1989 (Taylor’s Version) erano state annunciate dopo il puzzle su Google, che aveva fatto crashare il motore di ricerca.

Nel corso della campagna promozionale che ha avvicinato al lancio, sono anche state svelate le collaborazioni di questa Taylor’s Version.

Su “Slut!”, che secondo molti potrebbe essere accompagnata anche da un videoclip dedicato, ha lavorato Ariel Rechtshaid, produttore discografico che ha lavorato con artisti del calibro di Kyline Minogue, Usher e le Haim che hanno accompagnato proprio Taylor Swift nell’Eras Tour.

La collaborazione più importante però è senza dubbio quella di “Say Don’t Go”, altra traccia bonus su cui la cantante ha lavorato insieme a Diane Warren. Diane Warren ha bisogno di poche presentazioni: è considerata la più prolifica autrice dell’industria musicale, vincitrice di un Grammy Award e due Golden Globe, ha ricevuto quattordici nomination agli Oscar. Tra i suoi lavori figura quello con gli Aerosmith su “I Don’t Want to Miss a Thing”, ma vanta anche collaborazioni con diversi artisti italiani come Giorgia, Il Volo e Laura Pausini.



Piccola curiosità a margine: anche la versione di 1989 era stata lanciata il 27 Ottobre, proprio come oggi. Un altro easter egg nascosto da Taylor Swift che ha fatto impazzire i fan.