La guerra delle bibite al limone: Pepsi lancia Starry, la limonata anti-Sprite

Coca-Cola, Fanta, Pepsi e chi più ne ha più ne metta: il mondo delle bibite gassate è enorme e in continua espansione, con proposte per tutti i palati. Per consolidare la sua presenza nel settore, oggi PepsiCo ha lanciato la nuova limonata Starry, bevanda che piano piano sostituirà le bibite al gusto di limone della linea Sierra Mist.

La nuova bibita è stata lanciata nelle scorse ore ma per il momento è un'esclusiva riservata al mercato americano. Tuttavia, poiché dietro al prodotto c'è PepsiCo, lo stesso conglomerato che vende Pepsi, Mountain Dew, 7UP e alcuni brand di patatine come Lay's, Doritos e Cheetos, non è affatto improbabile che Starry arrivi presto anche sul mercato nostrano.

Ma cos'è esattamente Starry? Today riporta che, dietro a un packaging decisamente accattivante, giocato sui toni del giallo e del verde per ricordare i frutti che danno sapore della bevanda, abbiamo una soda al gusto di lime e limone, direttamente pensata per fare concorrenza alla leader del settore, la Sprite del gruppo Coca-Cola. Sul mercato americano, inoltre, Starry dovrà vedersela anche con la competizione della stessa 7UP, che negli Stati Uniti viene distribuita da Dr Pepper e non da PepsiCo.



Starry sostituisce le bevande Sierra Mist, che nonostante delle vendite per un miliardo di Dollari nel 2021 sul solo mercato americano sono state ampiamente sorpassate da Sprite sia in termini di popolarità che di vendite. La soda del gruppo Coca-Cola, infatti, ha fatto registrare vendite per ben 6 miliardi di Dollari, sempre nel 2021 e sempre limitatamente al mercato americano.

Tuttavia, Starry non è un semplice rebranding di un'altra bibita: al contrario, PepsiCo ha confermato che la bevanda ha "un gusto di limone molto più concentrato, che ricorda da vicino quello del frutto e che è più aromatico di quello della concorrenza. Rispetto a Sierra Mist, la nuova formula è più bilanciata, pulita e fresca, rispondendo alle esigenze dei consumatori in questa categoria di prodotti".