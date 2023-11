Guè Pequeno contro i Maneskin: 'non vendono dischi, non so chi li ascolta'

Guè Pequeno contro i Maneskin, ci risiamo. Il rapper milanese è tornato a parlare della band romana in un podcast con il Masseo, dove ha lanciato frecciatine nemmeno troppo velate ai danni del gruppo italiano dei record.

Il rapper ha osservato che i Maneskin “faranno anche i sold out negli show, ma non vendono dischi. Non so chi li ascolta. Ma qualcuno in qualche modo lo fa, perchè fanno il tutto esaurito negli Stadi”. Dopo aver citato l’episodio in cui, al Circo Massimo nel 2022, tra il pubblico dei Maneskin erano presenti anche Angelina Jolie e la figlia, Pequeno ha affermato che “anche negli Stati Uniti hanno fatto concerti da tutto esaurito. Mi pare siano arrivati al sold out anche a New York al Madison Square Garden. Ma cantano in inglese con musica rock. Immagina invece un rapper italiano che rappa in inglese. Quella sarebbe proprio un’altra storia. Se ho provato? Sì ma giusto per gioco”.

In passato Guè aveva definito i Maneskin “una band rock per tutti, con una trasgressione che poi però non c’è davvero. Limoni tra di loro, clip senza vestiti”.

Nel frattempo, però, tra una critica e l’altra i Maneskin hanno trionfato agli MTV Ema dove hanno battuto Metallica, Foo Fighters ed Arctic Monkeys nella categoria Best Rock, e si sono presi anche l’endorsement di Mick Jagger dei Rolling Stones.