I Gucci Salon saranno davvero esclusivi: nulla costerà meno di 40mila Euro

In occasione dell’annuncio dei risultati finanziari del gruppo Kering, il CEO François-Henri Pinault ha delineato la nuova strategia per il rilancio di Gucci, legata all’arrivo di Sabato De Sarno e ad una maggiore esclusività nei negozi.

Come riportato da Il Corriere della Sera, il brand infatti ha subito il contraccolpo della politica zero Covid e dell’addio di Alessandro Michele che aveva contribuito al riposizionamento del brand.

Con Sabato De Sarno, che presenterà la sua prima collezione a Milano a Settembre 2023, arriveranno anche nuove iniziative come i Gucci Salon che offriranno esperienze ancora più esclusive e di lusso.

Tali saloni avranno un piano dedicato nei flagship store sparsi in tutto il mondo e come spiegato che si rivolgeranno ad una “clientela estremamente di alta gamma”. Al loro interno i visitatori troveranno prodotti dal costo di almeno 40mila Euro, e si arriverà a superare i 3 milioni di Euro per l’alta gioielleria.

Il primo Gucci Salon aprirà le porte a Melrose Avenue a Los Angeles, poi sarà la volta di Shanghai, Tokio e Londra, mentre successivamente sarà la volta del brand store di Via Montenapoleone a Milano.

Nell’intervento, il CEO ha spiegato che la prima esposizione, Cosmos, presenterà oggetti selezionati tra gli archivi storici di Firenze.